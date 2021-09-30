Пенсионеры госпитализированы после ДТП на Наугорском шоссе Орла

30.9.2021 | 12:29 Новости, Происшествия

Еще одна пожилая пара попала в аварию.

Два пожилых человека оказались в больнице после аварии на Наугорском шоссе, сообщает пресс-служба УГИБДД.

ДТП произошло вчера в 17.50 в районе дома № 9 по Наугорскому шоссе. Автомобиль «Дэу Нексия» столкнулся с внедорожником «УАЗ Патриот», которые ехал в попутном направлении.

С травмами госпитализирована пара, ехавшая на «Дэу» — 74-летний мужчина-водитель и 73-летняя женщина-пассажир.

Напомним, сутками ранее еще одна пожилая пара получила травмы, столкнувшись на своем автомобиле с грузовиком.

ИА «Орелград»

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