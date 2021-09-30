«Ремспецмост» не оставляет надежд достроить в Орле Красный мост

30.9.2021 | 18:36 Новости, Экономика

Реконструкция Красного моста отстает от графика уже на шесть месяцев.

По сообщениям корреспондентов орловских СМИ, скандально известный подрядчик «Ремспецмост» до сих пор планирует продолжить и завершить реконструкцию Красного моста.

На сегодняшнем заседании горсовета стало известно, что «Ремспецмост» надеется получить банковский кредит и продолжить работы на Красном мосту. Более того, компания-подрядчик даже зачем-то привезла на объект одну единицу строительной техники. Права продолжить работы на данный момент компания не имеет, но один-единственный экскаватор демонстративно символизирует решительный настрой и надежды на будущее.

При этом, задержка от графика составляет уже шесть месяцев. И точную дату окончания реконструкции теперь не возьмется предсказать никто.

ИА «Орелград»

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