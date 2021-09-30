В Орле экс-преподавателя осудили за взятки от студентов

Свою вину в ходе судебного заседания подсудимая признала частично.

Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, в Орле области экс-преподаватель осуждена за получение взяток от студентов. Уголовное дело в отношении нее рассмотрел Советский районный суд областной столице. На скамье подсудимых оказалась теперь уже бывший преподаватель филиала ФГБОУ «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I». Суд признал ее виновной в совершении пяти эпизодов преступной деятельности, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Собственно говоря, пять эпизодов – это пять взяток от студентов, которые, как было установлено в суде, педагог брала в период с марта по май 2018 года. В общей сложности ее «вознаграждение» составило более 110 тысяч рублей. Деньги молодые люди заплатили ей за «написание выпускной квалификационной работы, оказание содействия в ее успешной защите и в сдаче итогового квалификационного экзамена».

«В ходе судебного заседания подсудимая признала вину частично, — рассказали в надзорном ведомстве. — Однако государственным обвинителем — Орловским транспортным прокурором, суду были представлены убедительные доказательства ее виновности в совершении инкриминируемых преступлений».

С учетом позиции гособвинителя и тяжести совершенного преступления, суд приговорил подсудимую к уголовному штрафу в размере 700 тысяч рублей и на три года лишил ее права заниматься образовательной деятельностью, связанной с выполнением обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся и организацией образовательной деятельности. Отметим, что обвинительный приговор еще не вступил в законную силу, он может быть обжалован обеими сторонами в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»