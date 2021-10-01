Более 300 тысяч «писем счастья» пришлют орловцам налоговики

Уже в ближайшее время жители региона получат налоговые уведомления.

В Орловской области стартовала массовая рассылка налоговых уведомлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Своего рода «письма счастья» получат даже не десятки, а сотни тысяч орловцев. Их официально уведомят о том, что настала пора заплатить государству. Так, налоговые уведомления получат более 196 тысяч владельцев транспорта, свыше 228 тысяч хозяев земельных участков и почти 260 тысяч владельцев объектов капитального строительства.

Отметим, что многие из них являются владельцами разного имущества, и уведомления для них объединят. В целом, как уточнили в управлении ФНС, в этом году налоговыми органами Орловской области подготовлено более 300 тысяч налоговых уведомлений. Согласно им, орловцы в совокупности должны будут заплатить свыше 900 миллионов рублей.

«Налоговые документы направляются по почте заказными письмами или размещаются в личных кабинетах налогоплательщиков, — отметили в региональном управлении ФНС. — Кроме того, получить направленное уведомление можно дополнительно в любой налоговой инспекции, обслуживающей физических лиц, а также в отделениях МФЦ Орловской области».

Кстати, не все налогоплательщики региона получат уведомления. Законом предусмотрено два случая, при которых такие письма не направляются. Первый – это когда налогоплательщик имеет право на льготу или вычет, которые полностью освобождают его от уплаты налога. Второй случай – когда общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей. Добавим также, что владельцы недвижимости и транспорта, которые никогда не получали налоговые уведомления и не являются льготниками, обязаны сообщать о наличии у них такого имущества в любой налоговый орган.

«Срок уплаты имущественных налогов за 2020 год истекает 1 декабря, но оплатить имущественные налоги можно уже сейчас по реквизитам, указанным в уведомлении, или с помощью сервисов Федеральной налоговой службы», — резюмируют в УФНС.

ИА «Орелград»