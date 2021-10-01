Музалевский поздравил железнодорожников с Днем рождения ОАО «РЖД»

Корпорация празднует 18-летие.

Сегодня свой день рождения отмечает корпорация РЖД. Депутаты облсовета Леонид Музалевский и Светлана Ковалева посетили «именильников» и поздравили всех причастных к этому празднику.

18 лет назад, 1 октября 2003 года, было образовано ОАО «РЖД», а 2021 год – год 20-летия образования Орловско-Курского региона Московской железной дороги. В ходе мероприятия отмечалось, что компания РЖД является важным и современным транспортно-логистическим комплексом, имеющим стратегическое значение для всей страны.

Не обошлось без чествования заслуженных работников. Они получили почетные грамоты и благодарности облсовета.

Также сегодня было подписано соглашение о взаимодействии между Орловско-Курским регионом Московской железной дороги – филиалом ОАО «РЖД» и АО «Корпорация развития Орловской области». Соглашение подписали заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Юрий Кобзарь и генеральный директор АО «Корпорация развития Орловской области» Николай Шин.

Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов, обратился к собравшимся с поздравительной речью:

«Как человек, который отдал 30 лет работе в системе транспорта России, искренне вас поздравляю со столь знаменательной датой!

Сегодня, с одной стороны, вы только достигли совершеннолетия, а с другой стороны – имеете многовековые традиции, традиции по перевозке жителей и грузов! Не зря железные дороги называют «кровеносными сосудами» нашей экономики.

Огромное вам спасибо за то, что вы, выстраивая логистику, помогаете и крупному, и малому и среднему бизнесу.

Здорово, что компания постоянно совершенствуется, уделяет большое внимание качественному обслуживанию населения. И то, что появляются новые прекрасные, комфортные вагоны, совершенствуются услуги по перевозке пассажиров, говорит о том, что на железной дороге работают высококвалифицированные кадры.

Я искренне благодарю вас за труд и желаю идти только вперёд!

С праздником, дорогие друзья! Здоровья, благополучия, удачи и дальнейшего развития нашим железным дорогам!».

ИА «Орелград»