Орловский депутат рассказала как ее пытались развести на деньги

От депутата Мальфановой требовали полмиллиона рублей, а после отказа устроили травлю в СМИ и соцсетях.

Юлия Мальфанова в своей соцсети поведала историю о том, как во время выборов обычное ДТП превратилось грандиозный в скандал.

9 июня 2021 года при выезде с парковки у ТЦ «Малиновая вода» столкнулись автомобили двух женщин – Юлии Мальфановой, депутата облсовета от «Единой России», и Евгении Проняевой, орловчанки, которая была признана потерпевшей стороной в этом ДТП. Жертв и существенных повреждений автомобилей не было, но стороны не смогли договориться и устроили публичный скандал.

Открыла эту тему Евгения Проняева, привлекшая внимание СМИ к обычному спору вокруг ДТП. А сегодня с ответом выступила Юлия Мальфанова, изложившая свою версию случившегося.

В версии Мальфановой она предстает жертвой провокации. При этом, упоминается сразу три мотива, которые могли стоять за поведением Проняевой:

— «автоподстава» с целью наживы (депутат формально признает вину в ДТП, но упоминает «странности» в поведении Проняевой),

— месть мужу Мальфановой со стороны Цуркова (известного в Орле как одного из инициаторов и лоббистов строительства духовного центра Вятский Посад). Со слов Мальфановой Цурков активно принимал участие в разбирательстве ДТП. А муж Мальфановой – адвокат, выигравший в суде дело о защите предпринимателя, который судился с семьей Цурковых.

— предвыборный «черный пиар», направленный на Мальфанову, как на кандидата в депутаты облсовета.

Наибольший акцент делается на последний мотив, хотя Мальфанова не учавствовала в жарких схватках на избирательных округах, а прошла в парламент по партийному списку «Единой России». Тем не менее, по мнению депутата именно предвыборная гонка накалила ситуацию.

Ниже приводим ту часть рассказа депутата, где описывается суть конфликта:

«В начале июля Проняева Е.Б. без каких-либо документов, подтверждающих ущерб, неожиданно потребовала от меня баснословную сумму денег. При этом мне было разъяснено, что заплатить в моих интересах т.к. я депутат, в противном случае они разместят порочащую информацию в СМИ. Сначала я согласилась, но аппетиты Проняевых стали увеличиваться чуть ли не каждый день, сумма требований постоянно росла, превысив все мыслимые размеры. Потом появились «нарисованные» расчеты, в них были указаны детали и повреждения, которых вообще не было на автомобиле в момент ДТП. Об осмотре автомобиля я извещена не была, он был проведен в момент моего нахождения в отпуске. Я поняла, что за счет меня хотят обогатиться, пояснила, что оказывать на меня давление бесполезно, сама обратилась к независимому оценщику. Сумма реального ущерба по экспертизе оказалась в несколько раз меньше требований Проняевой. Я трижды предлагала Проняевым получить сумму реального ущерба по расписке, но они от этого уклонились, допустив просрочку кредитора. После этого я избрала единственный законный в этой ситуации путь: положила денежные средства в размере реального ущерба на депозит нотариуса еще 17.08.2021. С этой даты в соответствии с Гражданским кодексом РФ ущерб является возмещенным. Законность остальных денежных требований Проняевой вызывает глубокие сомнения, поэтому подлежит тщательной проверке в судебном порядке. Здесь я надеюсь на объективность и неподкупность суда».

ИА «Орелград»