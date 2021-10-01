Продавец «соли» в Орле получил 8 лет строгого режима

Молодой человек попался на незаконной торговле наркотиками.

Обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств вынес Советский районный суд города Орла. Подсудимый уже имеет криминальное прошлое. В июне 2020 года приговором Железнодорожного районного суда города Орла он был признан виновным в незаконном приобретении наркотических средств. Молодой человек заявил тогда, что купил наркотик для собственного употребления, а не для сбыта. Благодаря этому он отделался довольно мягким наказанием в виде уголовного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Однако в данном случае рассчитывать на подобный вердикт ему уже не приходилось. На сей раз орловца обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Примечательно, что преступление подсудимый совершил примерно в те же самые дни, когда в другом суде слушалось его уголовное дело. Установлено, что в июне 2020 года он нашел в интернете некий «магазин» по торговле наркотиками и договорился с ним о сотрудничестве.

Согласно условиям договоренности, владелец «магазина» должен был отправлять в Орел крупные партии так называемой «соли» — различных синтетических наркотических средств. Задача орловца заключалась в том, что он по указанию «диспетчера» должен был забирать крупные партии «соли» из тайников и продавать их в розницу мелкими партиями. Правоохранителям подобные «работники» известны как закладчики.

Молодой человек был задержан с поличным в январе 2021 года. При личном досмотре у него обнаружили более шести граммов синтетического наркотика, той самой «соли». Назвать имена своих подельников он не смог, так как общался с ними только при помощи мессенджеров и знал только по «никам». Кстати, уголовные дела в отношении других членов этой преступной группы также возбуждены, но выделены в отдельное производство. Единственному на данный момент установленному участнику преступной группы суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»