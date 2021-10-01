В Орле пройдет ярмарка недвижимости

Строительный холдинг «Орелстрой» представит «горячие» предложения.

Через неделю, 8 и 9 октября в Орле состоится ярмарка недвижимости, на которой будущие новоселы смогут получить полную информацию о действующих предложениях на рынке недвижимости.

Мероприятие пройдет в Центре ипотечного кредитования Сбербанка на площади Поликарпова, 10. В пятницу, 8 октября, ярмарка будет работать с 10.00 до 17.00, а в субботу, 9 октября — с 09.00 до 13.00.

На мероприятии менеджеры компании «Орелстрой» расскажут об условиях покупки квартир в новостройках компании. Люди смогут подробнее узнать о самых «горячих» предложениях компании «Орелстрой» в готовых домах, о возможности купить квартиру с заселением уже до нового года и о специальных условиях приобретения недвижимости:

— с рассрочкой,

— с льготными ипотечными ставками 2,1% и 3,15%

Дополнительно покупателям предоставляется возможность сразу забронировать квартиру в любом из наших микрорайонов, а также выбрать отделку квартиры.

В настоящий момент действует выгодное предложение — отделка «Комфорт» по стоимости отделки «Стандарт», предложение ограничено и распространяется на 1-комнатные квартиры по адресу ул. Зареченская д.6. корп.2.

Также гости смогут получить консультацию сотрудников банка по жилищным кредитам по сниженным процентным ставкам.

ИА «Орелград»