Вчера впервые за долгое время в Орле никто не умер от коронавируса

Но 144 человек заразилось, а 160 — выздоровели.

За минувшие сутки, впервые за долгое время, в Орловской области не было зафиксировано смертей от коронавирусной инфекции.

При этом, количество зараженных продолжает расти. Выявлено 144 новых случая инфицирования. С начала пандемии заболело уже 46 256 человек.

160 пациентов было выписано. Общее количество переболевших — 43 575 человек.

В России заразилось 7 535 548 (+ 24 522) человек. Выздоровело 6 692 722 (+ 19 955) человек. Умерло 208 142 (+ 887) человека.

ИА «Орелград»