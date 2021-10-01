Вчера впервые за долгое время в Орле никто не умер от коронавируса

1.10.2021 | 12:56 Медицина, Новости

Но 144 человек заразилось, а 160 — выздоровели.

За минувшие сутки, впервые за долгое время, в Орловской области не было зафиксировано смертей от коронавирусной инфекции.

При этом, количество зараженных продолжает расти. Выявлено 144 новых случая инфицирования. С начала пандемии заболело уже 46 256 человек.

160 пациентов было выписано. Общее количество переболевших — 43 575 человек.

В России заразилось 7 535 548 (+ 24 522) человек. Выздоровело 6 692 722 (+ 19 955) человек. Умерло 208 142 (+ 887) человека.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования