Орловчанку осудили за выдуманное ограбление

Женщина обвинила в преступлении несуществующих грабителей.

Вступил в силу обвинительный приговор суда, вынесенный в райцентре Кромы. Местная жительница была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос). При этом истинные мотивы, которые руководили действиями подсудимой, остались за кадром. Установлено, что она, однажды вечером находясь на плотине местного пруда, вызвала полицию.

Прибывшему на место старшему оперуполномоченному женщина рассказала о якобы совершенном в отношении нее преступлении. С ее слов выходило, что некие неизвестные женщины избили ее, а затем отобрали у нее мобильный телефон стоимостью 8000 рублей и выбросили его в пруд. Затем ту же версию «потерпевшая» изложила в письменном заявлении в полицию, попросив завести дело на неизвестных злоумышленниц по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

Ее предупредили о возможной уголовной ответственности за ложный донос, но она настаивала на своем. Проведенная полицией проверка показала, что никакого «избиения» на берегу пруда не было, никто не отбирал телефон у «потерпевшей» и не выкидывал его в пруд. Целью доноса, видимо, было труднообъяснимое желание «заставить полицию поработать». Свою вину женщина признала, а за содеянное получила наказание в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей, которые поступят в доход государства.

ИА «Орелград»