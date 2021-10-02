В Орле решили утилизировать православные кресты на кладбищах

Утилизацией устаревших крестов занялись церковные волонтеры.

О том, как в Орле церковные волонтеры решают проблему с утилизацией православных крестов на кладбищах, рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. Сообщается, что занимаются этим участники православного клуба при Троицком храме. Речь идет о тех многочисленных крестах, которые устанавливают на свежих могилах. После установки надмогильных памятников эти кресты большей частью выбрасывают на свалку.

«Между тем крест — христианская святыня, на нем зачастую изображен Распятый Христос, — напоминают в митрополии. — Православные волонтеры решили исправить ситуацию сперва на Троицком кладбище — его администрация пошла навстречу».

Идея заключается в выделении на кладбище специального места для сбора таких крестов, чтобы они не попадали на свалку. Такое место на Троицком кладбище было отведено его администрацией, оно расположено у входа на погост со стороны завода «Протон». Волонтеры уже выбрали выброшенных кресты из мусорных куч и переместили их на новее место хранения. Для посетителей на площадке повесили информационный баннер, а по территории кладбища разместили таблички с информацией о новых правилах обращения с крестами.

«Результат не заставил себя долго ждать — теперь посетители Троицкого кладбища знают, что делать с ветхими могильными крестами, — говорят в митрополии. — Когда кресты накапливаются, по благословению настоятеля Троицкого храма протоиерея Андрея Михалева волонтеры вывозят их за город и сжигают, соблюдая все требования пожарной безопасности. Сжигать ветхие святыни — обычай Православной церкви. Таким образом они оберегаются от попрания и осквернения».

Сообщается, что первая практика признана успешной. Теперь планируется распространить ее на Крестительское кладбище Орла, где уже образована площадка для сбора крестов. Она расположена недалеко от входа в местный храм.

ИА «Орелград»