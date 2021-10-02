Закупки в Орловской области будут проверять на коррупцию

Областные власти обновили план антикоррупционных мероприятий.

План мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной государственной власти Орловской области на 2021-2024 годы утвержден в новой редакции. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков. Объемный документ включает в себя около сотни пунктов. Особе внимание в нем уделено сфере государственных и муниципальных закупок, через которую ежегодно проходят десятки миллиардов бюджетных рублей.

Так, антикоррупционным планом предусмотрено осуществление как внутреннего государственного финансового контроля, так и контроля в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Следить будут за заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими и комиссиями по осуществлению закупок. Кстати, планом предусмотрено, что приоритет при проведении закупок должен отдаваться конкурентным способам определения поставщика, подрядчика или исполнителя.

Во-первых, конкурентные процедуры, аукционы в частности, позволяют выбирать поставщиков, предложивших наилучшие условия исполнения контракта. Во-вторых, они помогают экономить бюджетные средства, так как участники конкурентных торгов соревнуются между собой, играя на понижение начальной цены контракта. Напомним, в своем отчете о работе за 2020 год Контрольно-счетная палата Орловской области указала на значительный объем закупок у единственного поставщика при закупках в рамках национальных проектов.

Аудиторы выяснили, что в минувшем году 43,5 процента конкурсов и аукционов были признаны несостоявшимися, поскольку на участие в них была подана одна заявка. В результате контракты достались единственным поставщикам. Анализ также показал, что заказчиками «устанавливались требования к поставке (крупной партией в короткие сроки), которые могли ограничить конкуренцию на торгах, что оказывает влияние на эффективность закупок». Это могло быть одной из причин того, что на участие в торгах подавалась всего одна заявка. Возможно, обновленный антикоррупционный план позволит решить эту проблему.

ИА «Орелград»