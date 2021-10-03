Адаптировать иностранцев к жизни в Орле будут по стандарту

3.10.2021 | 16:00 Новости, Общество

Региональный стандарт для «обслуживания» мигрантов утвердило правительство.

Правительство Орловской области утвердило региональный стандарт организации деятельности в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Действие документа касается  чиновников областной администрации – сотрудников органов исполнительной государственной власти специальной компетенции. К числу таких «органов» относятся профильные департаменты. Основная цель заключается в создании  единообразной системы, чтобы у всех органов областной власти подход к решению проблем иностранцев был одинаковым.

Так, стандарт предусматривает обеспечение оптимальной структуры управления, которая характеризуется несколькими критериями. В частности, планируется передать эту сферу единому руководству и создать единый центр координации. Последним, вероятно, станет один из органов   исполнительной власти региона. По большому счету это будет координатор действий, поскольку стандартом предусмотрено функционирование «единообразной системы коллегиально-совещательных органов». Словом, областные чиновники должны будут следовать единой инструкции по адаптации иностранцев к жизни в регионе.

Кстати, согласно официальной статистике, за 8 месяцев текущего года сотрудники управления по вопросам миграции регионального УМВД провели 1064 контрольно-надзорных мероприятий «на объектах использования иностранной рабочей силы, а также в местах их компактного проживания». В результате было выявлено 1077 административных правонарушений, связанных с несоблюдением правил пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и незаконным осуществлением ими трудовой деятельности.

ИА «Орелград»

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