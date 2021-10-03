Десятки работников в Орле остались без зарплаты

Каждому из них работодатель задолжал более 56 тысяч рублей.

Орелстат обнародовал оперативные данные об объеме просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области по состоянию на 1 сентября 2021 года. Для составления отчета использовались данные, полученные от подлежащих статистическому наблюдению организаций. В их число, к примеру, не входят малые предприятия и ИП. Подсчитано, что на отчетную дату суммарный долг по заработной плате в регионе составил 1,681 миллиона рублей. Более 99 процентов этой суммы приходится на сферу обрабатывающих производств.

Поистине мизерный долг статистики зафиксировали в строительстве — он составляет всего лишь 12 тысяч рублей. Вероятно, вовремя зарплату не получил только один строитель. Что касается производственных предприятий, то без зарплаты остались 30 человек. По подсчетам аналитиков Орелстата, каждому из них работодатели в среднем задолжали по 56 033 рубля. Эта сумма более чем в полтора раза превышает размер среднеобластной месячной зарплаты.

Позитивным моментом можно назвать то, что общая задолженность перед работниками в Орловской области постепенно сокращается. По состоянию на 1 июля, например, она составляла 4,618 миллиона рублей, на 1 августа – 4,402 миллиона. Рекорд же этого года был установлен в январе, когда суммарный долг по зарплате составил 10,457 миллиона рублей.

«На 1 сентября 2021 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий Орловской области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило», — говорится в сообщении Орелстата.

ИА «Орелград»