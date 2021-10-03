На орловские пляжи не пустят посетителей с животными

В Орловской области пляжи будут работать по новым правилам.

Правительство Орловской области переписало свод правил, которым обязаны следовать владельцы официальных пляжей. В частности, изменения внесены в «Правила охраны жизни людей на водных объектах в Орловской области», действующие с 2015 года. Новая версия документа обязывает владельцев пляжей обеспечить проведение водолазного обследования и очистку дна участка, отведенного для купания. Оно должно быть очищено от водных растений, коряг, стекла, камней и «предметов, создающих угрозу жизни и здоровью посетителей пляжа».

Обновлен перечень запретов. Так, на орловских пляжах запрещается загрязнять и засорять зону купания, использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства. Запрещено купаться при подъеме черного флага, а также в местах, где выставлены щиты с запрещающими знаками и надписями. Нельзя заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания, подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать в воду с не приспособленных для этого сооружений.

Запрещено плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и других предметах, не предназначенных для плавания и не имеющих соответствующих сертификатов. Нельзя приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, играть в спортивные игры в не отведенных местах и допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся. Запрещено подавать ложные сигналы тревоги, купаться в состоянии алкогольного опьянения и оставлять без присмотра детей независимо от того, умеют ли они плавать.

Еще одним новшеством стало то, что владельцы пляжей должны «организовывать работу спасательных постов в установленное время работы пляжей независимо от наличия запрета на купание на весь период эксплуатации пляжей». При этом на спасательном посту должно обеспечиваться обозрение всей зоны купания спасателями и их реагирование на происшествия, которые могут привести к гибели или травмированию посетителей.

Данная проблема стала актуальной в прошлом году, когда из-за пандемии коронавируса работа пляжей приостанавливалась. Посетители все равно на них захаживали, а вот спасатели, возможно, оказывались рядом не всегда. Поэтому обновленные правила дополнены несколькими пунктами. Один из них гласит, что «спасатели обязаны постоянно следить за безопасностью посетителей», другой – что «используемые на посту спасательные средства должны быть промышленного изготовления и сертифицированы».

Кроме того, обновлены требования к оформлению информационных стендов, которыми в обязательном порядке оснащается каждый легальный пляж. Он должен содержать сведения о режиме работы пляжа, его владельце, обслуживающей организации, приемах оказания первой помощи, прогнозе погоды на текущую дату, температуре воды и воздуха и другое.

ИА «Орелград»