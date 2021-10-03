Орловским селянам вернут воду по требованию прокуратуры

Суд по иску прокурора обязал чиновников отремонтировать «древний» водопровод.

Вступило в силу решение по гражданскому делу, которое еще в августе текущего года рассмотрел Залегощенский районный суд Орловской области. Иск подал местный прокурор, выступивший в защиту нарушенных прав жителей одной из деревень. В качестве ответчика выступила администрация Залегощенского района, интересы которой представлял исполняющий обязанности ее руководителя.

В основу иска были положены материалы проверки исполнения законодательства о водоснабжении населения. Прокуратура выявила в сельском населенном пункте водопровод, построенный более полувека назад. Он находится в собственности муниципального образования, то есть Залегощенского района. Прокуратура выяснила, что износ данного водопровода достиг 90 процентов. Однако, судя по всему, волнует это разве что самих селян.

Также было установлено, что только в последнее время на данном водопроводе произошло 10 отключений подачи холодного водоснабжения, из которых четыре были признаны аварийными. В июне произошел прорыв системы холодного водоснабжения, в результате которого большая часть населения, в том числе жители многоквартирных домов, остались без холодной воды более чем на 10 суток.

По мнению надзорного органа, «дальнейшая эксплуатация водопроводной сети без осуществления ее оперативного капитального ремонта может повлечь возникновение аварийных ситуаций, создающих угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, их имуществу». Кроме того, текущая ситуация сама по себе нарушает право жителей села на бесперебойное водоснабжение. Прокурор указал не только на то, что администрация Залегощенского района является собственником водопровода, но и на то, что именно она наделена полномочиями в сфере обеспечения жителей села водоснабжением. Следовательно, на ней лежит обязанность «по приведению муниципального имущества в надлежащее техническое состояние».

Изучив обстоятельства дела, суд исковые требования прокурора Залегощенского района о понуждении чиновников к выполнению мероприятий удовлетворил в полном объеме. Районную администрацию обязали в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу произвести капитальный ремонт обветшавшей водопроводной сети.

ИА «Орелград»