Орлу досталось менее 10 процентов собранных налогов

Большую часть средств город перечислил в бюджет области.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовали результаты сборы налогов в городе Орле за 8 месяцев текущего года. Сообщается, что в целом поступления по сравнению с прошлым годом выросли на 30,2 процента и составили почти 13,8 миллиарда рублей. При этом поступления доходов в городской бюджет составили более 1,2 миллиарда рублей. Однако в налоговой службе это считают хорошим результатом, поскольку текущий результат выше уровня прошлого года на 17,3 процента. Основной рост поступлений сложился по налогу на доходы физических лиц, единому сельскохозяйственному и земельному налогам.

«Из всего объема поступлений за анализируемый период в федеральный бюджет собрано более четырех миллиардов рублей, что составило 139,2 процента к уровню прошлого года, — сообщает УФНС. — Основной рост сложился по НДС, платежи которого возросли на 27,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 3,2 миллиарда рублей».

Также областной центр значительно увеличил отчисления в бюджет региона. В этом году они превысили 9,7 миллиарда рублей, что оказалось почти на 27 процентов выше прошлогоднего уровня. Основную часть этих сборов традиционно составили платежи по НДФЛ. Область получила от налога на доходы жителей Орла свыше 4,1 миллиарда рублей, или на 6,6 процента больше, чем год назад.

«Кроме того, платежи по налогу на прибыль возросли в 1,7 раза и составили более трех миллиардов рублей, — перечисляют в областной налоговой службе. — Поступления по налогу на имущество организаций составили 966,7 миллиона рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 17,8 процента. Поступления от применения упрощенной системы налогообложения возросли в 1,6 раза и превысили один миллиард рублей».

ИА «Орелград»