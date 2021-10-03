Потерю населения предрекли Орловской области

Подпись на неутешительном прогнозе поставил губернатор.

Глава Орловской области Андрей Клычков одобрил разработанный членами правительства прогноз социально-экономического развития региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Отметим, что этот документ включает в себя целевые индикаторы – предполагаемые показатели по самым различным сферам на ближайшие три года. Прогноз является одним из тех документов, на основании которых верстается бюджет региона. Поэтому он будет внесен на рассмотрение в Орловский областной Совет народных депутатов.

Согласно прогнозу, Орловская область продолжит терять свое население. При реализации так называемого консервативного сценария развития ситуации в 2022 году численность населения региона (в среднегодовом исчислении) составит 712,28 тысячи человек, в 2023 году — 705,37 тысячи, в 2024 году — 700,67 тысячи человек. Для сравнения, в 2019 году в регионе проживало 736,48 тысячи жителей, в 2020 году – 729 тысяч. Словом, в областном правительстве прогнозируют, что тенденция к сокращению количества жителей пока, увы, не прервется.

В то же время, по мнению авторов документа, общий коэффициент рождаемости в регионе должен вырасти с 8,1 новорожденного на каждую тысячу жителей в 2019 году до 8,5 в 2024 году. Немного должна увеличиться и ожидаемая продолжительность жизни. Если сейчас она составляет 70,55 года, то в 2024 году должна возрасти до 71,2 лет при консервативном сценарии или ровно до 72 лет, если реализован будет базовый сценарий. Коэффициент смертности при этом, как полагают аналитики, в ближайшие три года удастся удерживать на уровне 15 умерших на каждую тысячу жителей. Текущий показатель – 18,2 умерших на каждую тысячу орловцев.

ИА «Орелград»