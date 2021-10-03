Пьяного водителя поймали во дворе частного дома под Орлом

3.10.2021 | 9:00 Закон и порядок, Новости

Мужчина находился за рулем без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Свердловского районного суда Орловской области, вынесенный в отношении очередного «пьяного» водителя. Местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за повторную пьяную езду и получил наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Несмотря на это, он вновь попался пьяным за рулем. Как следует из материалов дела, сотрудники полиции остановили его автомобиль для проверки на дороге в одной из местных деревень.

Интересна версия, озвученная самим подсудимым. Свою вину он  признал частично. С его слов выходило, что «автомобилем он не управлял, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения». А за рулем якобы находился его знакомый, который довез его с супругой и ребенком до дома. Сам он лишь загнал автомобиль во двор своего жилого дома, где и был остановлен сотрудниками полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался в присутствии понятых.

Впрочем, показания свидетелей разошлись. Понятые и полицейские рассказали одну историю, а супруга и друг подсудимого – другую. Суд не поверил в то, что именно знакомый вел автомобиль вплоть до двора,  расценив эти показания субъективные, поскольку супруга и друг  «заинтересованы в исходе дела». В результате «пьяный» водитель получил  наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Отбывать срок он должен в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград», фото «Автоновости»

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