В Орле заявили о росте сборов страховых взносов

На территории города во внебюджетные фонды собрано более 8 миллиардов рублей.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало оперативные данные о поступлениях страховых взносов во внебюджетные фонды. Напомним, именно налоговая служба является главным администратором по сбору этих средств. Как сообщает ведомство, в областной столице в текущем году зафиксирована положительная динамика – объемы поступлений взносов растут.

Так, по итогам 8 месяцев 2021 года на территории города Орла во внебюджетные фонды в целом поступило более 8,4 миллиарда рублей страховых взносов. По оценкам управления ФНС, данный показатель на 8,5 процента превзошел уровень аналогичного периода прошлого года. При этом, как отмечают налоговики, 73 процента всех поступлений составили платежи в Пенсионный фонд РФ. Они составили более 6,2 миллиарда рублей, причем показатель предыдущего года превышен на 484 миллиона рублей, или на 8,5 процентных пункта.

Впрочем, растут сборы и по другим направлениям. Например, в Фонд обязательного медицинского страхования в Орле собрано на 11,1 процента денежных средств больше, чем годом ранее. В целом эти поступления в текущем году составили более 1,5 миллиарда рублей. Немного скромнее выглядят результаты сбора взносов в Фонд социального страхования. За отчетный период времени они составили 724 миллиона рублей, что на 3,9 процента выше уровня аналогичного периода 2020 года.

ИА «Орелград»