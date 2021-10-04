Орловцам предложили освоить цифровые профессии за полцены

Половину стоимости обучения возьмет на себя федеральный бюджет.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, работодатели региона имеют возможность присоединиться к участию в федеральном проекте «Цифровые профессии». Он был запущен при участии Роструда, а реализуется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Средства на него выделяются по линии национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Основная задача заключается в предоставлении гражданам возможности получить ИТ-образование на льготных условиях.

Государство оказывает финансовую поддержку. Дело в том, что 50 процентов стоимости такого обучения оплачивается за счет федерального бюджета. Вторую половину необходимо оплатить за счет внебюджетных средств. Это могут быть, например, деньги работодателя, который решит подготовить для себя квалифицированного специалиста. Но слушатели подобных курсов могут оплатить половину стоимости обучения и за свой собственный счет. В любом случае, 50-процентная скидка им гарантирована.

«Проект «Цифровые профессии» открывает возможность пройти такие курсы, как «DataScience», «Веб-аналитика», «ProductManager», «Мобильная разработка», «Разработчик Python», «Технологии анализа данных, Тестирование ПО», «Технологии искусственного интеллекта», «Веб-разработка», «Разработчик C++» и другие, — уточнили в областном управлении труда и занятости. — Обучение проводится в дистанционном формате. Учебные программы рассчитаны не менее чем на 250 академических часов. Принять участие в проекте могут граждане России трудоспособного возраста старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании».

ИА «Орелград»