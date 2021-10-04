Орловских приставов обучили взысканию алиментов

Областная служба судебных приставов провела специальный семинар.

Как уточнили в управлении ФССП России по Орловской области, учебно-методический семинар был проведен с сотрудниками службы, а именно с судебными приставами-исполнителями, которые непосредственно занимаются взысканием алиментов по исполнительным производствам, и дознавателями. Занятия провели не только специалисты аппарата УФССП, но и прокурорские работники.

«На семинаре были рассмотрены актуальные вопросы, возникающие при исполнении исполнительных документов о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, — рассказали в УФССП. — Изучена складывающаяся правоприменительная практика, выработаны практические рекомендации».

В ведомстве подчеркнули важность подобных мероприятий, а также то, что взыскание алиментов является одним из приоритетных направлений работы судебных приставов. Руководство регионального управления уделяет этому вопросу большое внимание. Согласно приведенной УФССП статистике, в Орловской области за 8 месяцев 2021 года приставы взыскали задолженность по алиментам в размере 143,68 миллиона рублей. Отметим, что в этом году алиментов с должников в регионе взыскано в 2 раза больше, чем годом ранее.

В службе также говорят, что одним из наиболее действенных способов воздействия на нерадивых родителей является привлечение их к административной и уголовной ответственности. Согласно закону, если должник без уважительных причин не платит алименты в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, то он привлекается к административной ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ. Если эта мера не оказала влияния на должника, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ. Ранее УФССП сообщало, что по итогам семи месяцев текущего года в Орловской области на алиментщиков было заведено 206 уголовных дел.

ИА «Орелград»