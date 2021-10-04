Всего 20 орловцев решились на упрощенные налоговые вычеты

4.10.2021 | 9:30 Новости, Экономика

Из них лишь половина жителей Орла такие вычеты получила.

Управление ФНС России по Орловской области подвело предварительные итоги реализации нового налогового механизма, который был запущен с 21 мая 2021 года. В ведомстве пояснили, что именно тогда вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон. Новый механизм предусматривает возможность получения гражданами вычетов по налогу на доходы физических лиц в сокращенные сроки. При этом не нужно подавать налоговикам декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающие  документы.

Озвученные результаты говорят о том, что в Орле новшество было принято с определенным интересом. Так, с мая и по сентябрь горожане подали в налоговую инспекцию 21 заявление на получение инвестиционного вычета в упрощенном порядке. На текущий момент, по данным управления ФНС, право на такой вычет подтверждено для 10 налогоплательщиков. В пяти случаях заявители получили отказы, в четырех налоговики в личных кабинетах граждан сформировали «предзаполненные заявления». Еще по двум заявлениям ведется камеральная налоговая проверка.

«Заявлений на получение имущественного налогового вычета в упрощенном порядке от налогоплательщиков за период с мая по сентябрь не поступало, — отметили при этом в областной налоговой службе. – Инспекций ФНС России по городу Орлу напоминает, что для уточнения возможности получения налоговых вычетов в упрощенном порядке налогоплательщику следует обратиться к налоговому агенту (банку), с которым заключен договор по приобретению имущества или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета».

ИА «Орелград»

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