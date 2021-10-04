Всего 20 орловцев решились на упрощенные налоговые вычеты

Из них лишь половина жителей Орла такие вычеты получила.

Управление ФНС России по Орловской области подвело предварительные итоги реализации нового налогового механизма, который был запущен с 21 мая 2021 года. В ведомстве пояснили, что именно тогда вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон. Новый механизм предусматривает возможность получения гражданами вычетов по налогу на доходы физических лиц в сокращенные сроки. При этом не нужно подавать налоговикам декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающие документы.

Озвученные результаты говорят о том, что в Орле новшество было принято с определенным интересом. Так, с мая и по сентябрь горожане подали в налоговую инспекцию 21 заявление на получение инвестиционного вычета в упрощенном порядке. На текущий момент, по данным управления ФНС, право на такой вычет подтверждено для 10 налогоплательщиков. В пяти случаях заявители получили отказы, в четырех налоговики в личных кабинетах граждан сформировали «предзаполненные заявления». Еще по двум заявлениям ведется камеральная налоговая проверка.

«Заявлений на получение имущественного налогового вычета в упрощенном порядке от налогоплательщиков за период с мая по сентябрь не поступало, — отметили при этом в областной налоговой службе. – Инспекций ФНС России по городу Орлу напоминает, что для уточнения возможности получения налоговых вычетов в упрощенном порядке налогоплательщику следует обратиться к налоговому агенту (банку), с которым заключен договор по приобретению имущества или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета».

ИА «Орелград»