Орловские чиновники вновь оставили детей без льготных лекарств

Суды региона рассмотрели новые дела по искам обиженных пациентов.

В Орловской области сразу несколько районных судов обнародовали информацию о рассмотрении административных дел, связанных с льготным обеспечением пациентов лекарствами за счет государства. Примечательно, что в числе тех, в интересах кого подаются иски, есть немало детей. Например, на днях право несовершеннолетнего ребенка на бесплатное получение лекарственных препаратов и медицинских изделий было восстановлено Свердловским районным судом.

Как напоминает пресс-служба этого суда, постановлением правительства Российской Федерации утвержден «Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно». В каждом регионе существует собственный орган власти, ответственный за исполнение данного постановления. В Орловской области таковым является департамент здравоохранения.

Однако, как установил в суд, несовершеннолетняя жительница Свердловского района пострадала из-за «ненадлежащей организации работы по предоставлению рецептов для поставки их на отсроченное обеспечение». Нарушения в действиях чиновников областного департамента и местной ЦРБ выявила прокуратура. Она же подала и выиграла иск в интересах ребенка. Суд обязал Свердловскую ЦРБ производить своевременную выписку рецептов в соответствии с назначенной врачом схемой лечения. А департамент здравоохранения обязали «своевременно обеспечивать бесплатное предоставление медицинских изделий и лекарственных препаратов в соответствии с назначением врача». Кстати, в настоящее время на рассмотрении только в Свердловском районном суде находятся еще 16 аналогичных исковых заявлений.

Залегощенский районный суд на днях удовлетворил похожее исковое заявление прокуратуры и тоже обязал местную больницу бесплатно обеспечить ребенка лекарственными препаратами. В обоснование исковых требований прокурор указал, что ребенок имеет заболевание, при котором положено бесплатное получение необходимого ему лекарства за счет средств областного бюджета. Несмотря на заявку больницы на выделение лекарства в достаточном количестве, «несовершеннолетний надлежащим образом не обеспечивался, что, безусловно, свидетельствовало о нарушении его конституционных прав». Интересно, что возражений на исковое заявление сторона ответчиков не представила.

Верховский районный суд Орловской области удовлетворил сразу три иска местного прокурора, поданные к областному департаменту здравоохранения и Верховской ЦРБ. Ответчиков в данном случае также обязали своевременно и в полном объеме обеспечивать пациентов лекарственными препаратами в соответствии с медицинскими показаниями. Для этого, по мнению суда, больница обязана своевременно и в полном объеме, исходя из реальной потребности пациентов в лекарственных препаратах, направлять сведения в департамент здравоохранения, а уже тот по своей линии должен обеспечивать финансирование и организацию поставки лекарств на места.

ИА «Орелград»