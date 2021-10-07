Жителям Орла дали налоговые льготы на 50 млн рублей

Объем предоставленных горожанам льгот вырос на 20 процентов.

В Орле по сравнению с предыдущим годом общая сумма предоставленных горожанам льгот по уплате различных налогов выросла более чем на 10 миллионов рублей, или свыше чем на 20 процентов. Такие данные приводит пресс-служба управления ФНС России по Орловской области. В этом году, по подсчетам ведомства, льготников из областного центра освободили от уплаты налогов объемом свыше 50 миллионов рублей.

Поясним, что речь идет о налогах на имущество за принадлежащие гражданам на праве собственности строения, помещения и сооружения, начисленные инспекцией ФНС России по городу Орлу за 2020 год. А в 2021 году собственникам объектов недвижимости предстоит заплатить налог на имущество физических лиц именно за 2020 год.

Инспекция ФНС России по городу Орлу также напоминает, что подробную информацию об установленных налоговых льготах можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

ИА «Орелград»