Актер «Моссовета» Межулис представит в Орле сольную программу

7.10.2021 | 9:14 Культура, Новости

Показ состоится в рамках международного фестиваля «Созвездие».

Сольная программа Андрея Межулиса «Вертинский на все времена» будет представлена 11 октября 2021 года в 17.00 в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Она станет одним из мероприятий  международного фестиваля актеров кино «Созвездие», проходящего в Орле. Как пояснили организаторы, актер продемонстрирует свои прекрасные вокальные данные в ходе моноспектакля, посвященного Александру Вертинскому — «королю эстрады» первой половины ХХ века, поэту, композитору, певцу, актеру театра и кино.

«Андрей Межулис исполняет ариетки (как свои песенки называл сам автор), читает фрагменты писем, воспоминаний, выстраивая композицию спектакля так, чтобы у зрителей создавался свой образ шансонье – особенно у тех, кто впервые столкнулся с творчеством Вертинского, — пояснили в Орловской областной библиотеке имени Бунина. — В программе можно услышать такие хорошо узнаваемые песни, как «Доченьки», «Мадам, уже падают листья», «Над розовым морем», «Маленькая балерина», «Без женщин» и другие».

Кстати, актер кино и театра им. «Моссовета» Андрей Межулис имеет звание заслуженного артиста РФ. На его счету более сотни ролей в кинофильмах и телесериалах. Одна из самых известных — роль Карла Голштинского в популярном телесериале «Тайны дворцовых переворотов». Его творчество также знакомо массовому зрителю по ролям в таких проектах, как «Огонь любви», «Обручальное кольцо», «Пелагия и белый бульдог», «Затмение» и другие.

ИА «Орелград», фото rustars.tv

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