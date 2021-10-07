Орловцы нарушают закон о тишине примерно трижды в день

В регионе завели более 800 протоколов на нарушителей спокойствия.

В Орловской области за 8 месяцев 2021 года в соответствии с региональным законом «Об ответственности за административные правонарушения» сотрудниками полиции составлен 831 административный протокол по фактам нарушения тишины и покоя граждан. Такие данные приводит областное управление МВД. Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена статье 10.1 указанного закона.

Ее санкции предусматривают для граждан два вида наказания: предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей. На должностных лиц за нарушение тишины и покоя граждан накладывается штраф в размере от 3000 до 5000 рублей, на юридических лиц – штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей. Согласно приведенной статистике, в целом за отчетный период времени сотрудниками органов внутренних дел региона было выявлено 27 565 административных правонарушений (без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства)

Из них 26 734 правонарушений подпадают под действие КоАП РФ. наиболее распространенным видом нарушений в Орловской области по-прежнему остается распитие спиртных напитков в общественном месте. Наказание на это предусмотрено ст. 20.20 КоАП РФ, по которой в этом году в регионе составлено 7 918. Еще 2173 протокола было составлено по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения), 1159 – по ст. 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства).

ИА «Орелград»