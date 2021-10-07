Орловская полиция выявила десять преступлений в сфере незаконного оборота оружия

Также составлено 15 административных протоколов.

Орловские полицейские провели оперативно-профилактическую операцию «Арсенал», сообщает пресс-служба УМВД. Это позволило выявить десять преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

«Из незаконного оборота изъято 7 единиц огнестрельного оружия, 118 единиц боеприпасов, более 540 граммов пороха. Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. По его результатам оружие и боеприпасы признаны пригодными к использованию, возбуждены уголовные дела», — сообщает ведомство.

Помимо уголовных дел было составлено 15 административных протоколов.

Отметим, что люди, добровольно сдавшие в полицию запрещенные предметы, не только освобождаются от уголовной ответственности, но и могут рассчитывать на материальное вознаграждение.

ИА «Орелград»