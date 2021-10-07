Ремонт Болховского шоссе должен завершиться к концу года

7.10.2021 | 14:49 Новости, Строительство

Второй этап обойдется городу в 31,6 миллион рублей.

Второй этап ремонта Болховского шоссе начнется в ближайшее время и должен быть завершен к концу 2021 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчиком выбрана компания ООО «Дорстрой 57», и с ней подпишут муниципальный контракт. Первый этап работ был принят в сентябре. Бюджет второго этапа составит 31,6 миллион рублей.

«Основной объём ещё предстоит выполнить: организовать пешеходную зону и велодорожки, заменить остановочные павильоны, повысить уровень освещённости, очистить зону примыкания от сухостойных и аварийных деревьев», — сообщила пресс-служба городской администрации.

ИА «Орелград»

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