В Орле пропала молодая девушка

7.10.2021 | 16:39 Новости

Пропала Анастасия Кузнецова из Заводского района Орла.

Разыскивается Кузнецова Анастасия Андреевна 1999 года рождения, сообщает Центр поиска пропавших людей Орловской области.

Девушка ушла из дома 6 октября 2021 года в Заводском районе Орла и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

В связи с вышеизложенным, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, или видел ее, просим сообщить по телефонам:

Полиция: +7 (486) 243-32-32, 02 или 102 (с сотового)

Дежурная часть центра поиска пропавших людей

+7 (4862) 22-23-01 или 22-07-41

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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