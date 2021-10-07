В Орле выбрали восьмерых заместителей Председателя облсовета

Михаил Вдовин – первый зампред.

Орловские областные депутаты выбрали коллег, которые будут работать заместителями Председателя регионального парламента, сообщает пресс-служба облсовета.

Как ранее сообщал «Орелград», заместителями Музалевского станут сразу восемь человек. Первым замом снова избран Михаил Вдовин.

Также замами Председателя выбрали Ивана Грачёва, Ивана Дынковича, Ларису Удалову, Олега Кошелева, Сергея Кутенёва, Павла Меркулова и Сергея Потёмкина.

Леонид Музалевский и Михаил Вдовин поделились своими ожиданиями от работы в новом созыве облсовета.

«У меня есть одно желание – работать конструктивно со всеми фракциями областного Совета, так как они представляют различные слои населения Орловской области. Подчёркиваю, представляют интересы и призваны не политическими мечами и копьями биться, а решать конкретные проблемы, которые возникают. У «Единой России», например, есть целая программа по исполнению наказов избирателей. И мы с первого дня приступили к созданию комиссий по направлениям для работы через партийные и федеральные проекты, профильные министерства. Это поможет ускоренными темпами решать возникающие вопросы. Ведь именно эту задачу поставил перед нами Президент страны. Каждый человек должен почувствовать на себе помощь государства. Сегодня необходимо убрать все политические аспекты и заниматься законотворческой работой, решать проблемы избирателей», — заявил Музалевский.

«Областной Совет сформирован. Позади, надеюсь, политические баталии, впереди – очень серьёзная работа. Прежде всего, необходимо включаться в работу над бюджетом, поднимать вопросы догазификации, ремонта школ. То есть будем заниматься реальным улучшением жизни граждан нашего региона», — сказал Вдовин.

ИА «Орелград»