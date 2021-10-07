В орловском облсовете определились составы комитетов

7.10.2021 | 13:31 Новости, Политика

10 комитетов, численностью от трех до семи человек.

Вчера, на второй сессии регионального парламента, были определены составы депутатских комитетов, сообщает пресс-служба облсовета.

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Татьяна Ерохина (председатель, на профессиональной основе),  Виктор Макаров (заместитель),  Дмитрий Пониткин (заместитель), Михаил Жилин.

Комитет по бюджету, налогам и финансам.

Сергей Потёмкин (председатель), Андрей Фролов (заместитель), Николай Жернов, Светлана Ковалева, Руслан Перелыгин, Наталья Прохорова.

Комитет по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям.

Владислав Числов (председатель, на профессиональной основе), Юрий Лебёдкин (заместитель, на профессиональной основе), Олег Бушля.

Комитет по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности.

Лариса Удалова (председатель, на профессиональной основе), Евгений Прокопов (заместитель), Владимир Филонов (заместитель), Ирина Пашкова, Владимир Шашков.

Комитет по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству.

Иван Дынкович (председатель, на профессиональной основе), Вадим Сезин (заместитель), Елена Астахова, Сергей Веселовский, Алина Воропаева.

Комитет по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Иван Грачёв (председатель, на профессиональной основе), Иван Митин (заместитель, на профессиональной основе), Евгений Мельник.

Комитет по образованию, спорту, культуре и туризму.

Олег Кошелев (председатель), Иван Устинов (заместитель, на профессиональной основе), Ирина Гоцакова (заместитель, на профессиональной основе), Наталья Зубцова, Руслан Межуев.

Комитет по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Сергей Кутенёв (председатель), Андрей Соколов (заместитель), Михаил Вдовин, Диана Война, Евгений Косогов, Александр Макаров.

Председателем комитета по экономике и градостроительной деятельности.

Юрий Ревин (председатель, на профессиональной основе), Сергей Прозукин (заместитель), Геннадий Захаров, Максим Лагутин, Сергей Тушков.

Комитет по науке, молодёжной политике и связям с общественными объединениями.

Павел Меркулов (председатель), Юлия Мальфанова (заместитель, на профессиональной основе), Татьяна Лавунова.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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