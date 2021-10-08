На Орловщине производство сахара сократилось на 60 процентов

Отрасль продолжает переживать системный кризис.

Специалисты Орелстата подсчитали объемы производства отдельных видов пищевой продукции в Орловской области по итогам января-августа 2021 года. Интересны показатели в разрезе отраслей. Например, явным лидером антирейтинга по падению объемов производства на данный момент является сахарная промышленность. По сравнению с январем-августом 2020 года производство белого свекловичного сахара в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок снизилось на 61,9 процента.

Отметим, что падение производство в текущем году происходит на фоне роста цен на сахар. Причем это проблема не только Орловской области. Она характерна для всей страны и решается на федеральном уровне. Так, еще весной Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключили соглашение с производителями и торговыми сетями об ограничении цен на сахар-песок. Оптовая цена на него была установлена в размере 36 рублей за 1 кг.

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора, в Орловской области был проведен отбор «хозяйствующих субъектов, имеющих действующие обязательства по поставке сахара-песка в организации розничной торговли от производителей в торговые сети». Согласно официальным данным, благодаря заключенным соглашениям удалось стабилизировать цену сахара. На текущий момент этот продукт предлагается крупными торговыми сетями по минимальной цене 45,99 рубля за килограмм. Средние розничные цены на данный продукт в целом по региону на 10 процентов выше.

Весьма заметное снижение показателей зафиксировано и в сфере производства муки – еще одного социально важного продукта, к которому в этом году приковано повышенное внимание федерального центра. По данным Орелстата, в январе-августе 2021 года в Орловской области было произведено 42 128 тонн муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, а также смесей из них, что составляет всего 66,6 процента по отношению к показателю прошлого года.

В данном случае примечательно то, что падение производства происходит на фоне увеличения господдержки. Напомним, с подачи федерального центра власти Орловской области ввели в этом году механизм субсидирования производителей муки. Им положена компенсация части понесенных непосредственно на производство затрат. Буквально на днях премьер-министр Михаил Мишустин издал распоряжение о распределении средств регионам на данные цели.

Согласно информации пресс-службы губернатора, Орловская область получит 39,9 миллиона рублей на выплату компенсаций производителям муки – государство возместит им часть затрат на закупку продовольственной пшеницы. Еще 12,8 миллиона рублей регион получит на выплату компенсация пекарям – им возместят часть затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

ИА «Орелград»