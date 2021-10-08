Орловец схлопотал крупный штраф за ковидное упрямство

Мужчина категорически отказывается надевать маску в общественных местах.

В Орловской области нарушителю масочного режима назначен довольно крупный для простых граждан штраф. Суд Колпнянского района обязал его выплатить в доход государства 15 тысяч рублей. Поясним, что обычные нарушители на первый раз чаще всего отделываются предупреждениями. Более строгие суда наказывают их штрафом в 1000 рублей. В данном случае столь крупный штраф был назначен за повторное невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Как напомнили в Колпнянском районном суде, ответственность за такое правонарушение предусмотрена статьей 20.6.1 КоАП РФ. Особый режим на территории региона был введен областным правительством еще прошлой весной. В ходе рассмотрения дела было установлено, житель райцентра Колпна ранее уже попадался на нарушении масочного режима и был привлечен к административной ответственности в июле 2021 года. Несмотря на это, недавно он повторно нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности, а именно – вновь был пойман в магазине без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Кстати, в судебное заседание гражданин не явился, но дело об административном правонарушении было рассмотрено и без него. Если в первый раз действия правонарушителя были квалифицированы по части 1 указанной выше статьи 20.6.1 КоАП РФ, то на сей раз они были квалифицированы по части 2 той же статьи, то есть как повторное невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Соответственно, суд учел не только характер совершенного административного правонарушения, но и личность нарушителя. Ему еще повезло, так как 15 тысяч – это минимальная санкция по части 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Максимальным для граждан является наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»