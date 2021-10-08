Орловские школьники и студенты продолжат учиться в очном формате

Изменений не будет как минимум до конца октября.

Учебные заведения будут продолжать свою работу в очном формате, сообщает пресс-служба губернатора области. Эту информацию озвучил и.о. руководителя областного департамента образования Владимир Агибалов.

По его словам, целесообразно сохранить такой режим работы до окончания 1 четверти, то есть до 30-31 октября.

При этом, во многих учебных группах объявлен карантин в связи заболеваниями коронавирусной инфекцией. Так, в пяти детских садах на карантине находится 121 ребенок. В 18 школах закрыты 24 класса. Еще пять классов закрыты из-за гриппа и ОРВИ.

Меры также коснулись двух учреждений среднего профессионального образования – карантин введен в четырех группах.

Также Агибалов отметил, что почти 70% орловских педагогов уже прошли вакцинацию против коронавируса.

ИА «Орелград»