Тарифы на электрички предложили поднять в Орловской области

Новые расценки начнут действовать с 1 января 2022 года.

Проект соответствующего приказа подготовило управление по тарифам и ценовой политике Орловской области. В настоящий момент документ проходит обязательную процедуру независимой антикоррупционной экспертизы. В случае, если приказ будет принят в предложенном виде, в действие он вступит с 1 января 2022 года. Документом предполагается установить новые тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области.

Отметим, что тарифы будут установлены на перевозки, выполняемые акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская компания». Дело в том, что эта организация внесена в «реестр субъекта естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирования и контроль». Согласно проекту приказа, на 2022 году для этой компании планируется установить тариф в размере 2,48 рублей на одного пассажира за 1 километр. Сейчас он составляет 2,38 рубля.

Кроме того, предполагается увеличить тариф на железнодорожные перевозки детей в возрасте от 5 до 7 лет в пригородном сообщении на территории Орловской области с 60 до 62 копеек на одного пассажира за 1 километр. Как только начнет действовать новый приказ, предыдущий утратит свою силу. Добавим, что каждый регион утверждает тарифы для электричек на перевозки пассажиров в пределах своей территории.

Так называемые выпадающие доходы железнодорожникам, например, за перевозку льготников, областной бюджет компенсирует на основании заявок перевозчиков. Данный механизм довольно плохо отрегулирован, о чем свидетельствуют многочисленные судебные тяжбы последних лет. Как правило, в суде чиновники и перевозчики спорят о сумме бюджетных компенсаций.

ИА «Орелград»