В Орле нельзя будет пообедать без QR-кода

8.10.2021 | 10:22 Медицина, Новости, Общество

Ограничительные меры усилятся.

В связи с увеличением количества заболевших COVID-19, власти региона прорабатывают усиление ограничительных мер, сообщает пресс-служба губернатора. В частности, во второй половине октября предприятия общепита могут обслуживать только тех клиентов, у которых есть QR-код.

Об этом стало известно после вчерашнего заседания регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекцией.

Вадим Тарасов, замгубернатора по планированию, экономики и финансам, в срок до 14 октября должен будет проработать вопрос о применении гражданами при посещении предприятий общепита QR-кода.

Департамент здравоохранения временно приостановит проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения и несовершеннолетних, а также профилактические медицинские осмотры. Также нужно будет нарастить коечный фонд и приостановить плановую госпитализацию.

А всем работодателям будет рекомендовано перевести на дистанционную работу всех сотрудников старше 65 лет, которые не вакцинировались и не болели коронавирусом.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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