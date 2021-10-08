В Орловской области перепрофилируют еще 200 коек для пациентов с ковидом

8.10.2021 | 10:43 Медицина, Новости

Сейчас развернуто 1509 коек, из которых 1452 заняты.

Медицинские учреждения Орловской области перепрофилируют еще 200 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Владимир Николаев во время вчерашнего заседания регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«С завтрашнего дня начинается работа по перепрофилированию коек в Кромской ЦРБ. Первоначально планируется развернуть 70 коек. Возможности позволяют увеличить их количество до 100. Кроме того, планируется перепрофилировать до 70 коек в Нарышкинской ЦРБ и до 50 коек в Покровской ЦРБ», — рассказал Владимир Николаев.

На данный момент в Орловской области развернуто 1509 коек для больных коронавирусом, из которых 1452 заняты.

ИА «Орелград»

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