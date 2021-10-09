Эксперты выяснят, уйдет ли Орел под воду

Власти Орла начали готовить город к весеннему паводку.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил план первоочередных мероприятий по подготовке города к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году. Работа стартует с проведения детального анализа прохождения паводка за последние пять лет. Это позволит специалистам оценить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением или подтоплением областной столицы. Также предстоит установить причины возникновения таких подтоплений в предыдущие годы.

Анализ ситуации власти обещают представить и обсудить на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла. Кроме того, по традиции ближе к весне в городе уточнят состав сил и средств, предназначенных для проведения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. В случае необходимости, власти должны будут помочь оснастить эти отряды всем необходимым имуществом.

Также в Орле скорректируют зоны подтопления, «вызванного различными гидрологическими или гидродинамическими явлениями и процессами на территории города», уточнят маршруты объездов, спланируют организацию массовых перевозок людей в случае необходимости. Планируется проведение подворовых обходов – орловцам по традиции расскажут об угрозах, которые создает половодье, и о порядке эвакуацию

В городе обещают подготовить технику и оборудование для откачки воды и держать их в постоянной готовности «к обеспечению работ по отводу поверхностных вод от жилых домов и придомовых территорий в случае интенсивного снеготаяния и затопления от разливов рек». Один из пунктов плана предусматривает выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора, находящихся в непосредственной близости от водоемов.

Другим пунктом предусмотрена организация работы по созданию достаточного количества реагентов для обеззараживания воды с учетом расхода водопотребления населения на весь период прохождения половодья 2022 года. Кроме того, мэрия велела наладить своевременную очистку от мусора пропускных каналов, водостоков, колодцев, канализационных коллекторов и других инженерных сооружений, а также улучшить систему водоотведения сточных вод «путем разгрузки коллекторов».

ИА «Орелград»