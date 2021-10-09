Мценск выделит миллионы на персонифицированное обучение детей

В райцентре расширили муниципальную программу развития образования.

Власти орловского райцентра Мценск дополнили муниципальную программу развития системы образования специализированной подпрограммой. Ее задачей является внедрение уже в 2021 году системы так называемого персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет. Отметим, что подобные документы сейчас принимаются по всему региону. Конкретно в Мценске из местного бюджета на эти цели планируется выделить более 5 миллионов рублей.

Этих денег, по мнению авторов программы, должно хватить на обеспечение «равенства доступа к дополнительному образованию». Кстати, согласно целевому индикатору, по итогам реализации подпрограммы право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования должны получить не менее 25 процентов мценских детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Поясним, что система персонифицированного финансирования подразумевает предоставление сертификатов дополнительного образования. Это одно из мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка», который является частью национального проекта «Образование». По сути, власти Мценска, как и власти других городов и районов Орловщины попросту выполняют установки федерального центра.

Согласно приведенным данным, в Мценске дополнительные общеобразовательные программы реализуются детсадами №№ 1 и 4, Детско-юношеским центром, Детско-юношеской спортивной школой, Детской художественной школой и Детской школой искусств. Система допобразования представлена сетью объединений различных направлений. Наиболее востребованными являются объединения художественно-эстетического и физкультурно-спортивного направлений. В 2020-2021 учебном году по ним обучение проходят 48,3 и 15,3 процента от общего количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

Что касается указанной подпрограммы, то ее участниками станут дети в возрасте от 5 до 18 лет, родители или законные представители которых получат соответствующие сертификаты. Кстати, одним из принципов ее реализации заявлено обеспечение свободы выбора детьми программ дополнительного образования.

ИА «Орелград»