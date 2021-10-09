В Орловской области перепишут заключенных

Сотрудники УФСИН готовятся к проведению Всероссийской переписи населения.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, сотрудники этого ведомства готовятся к проведению Всероссийской переписи населения. Напомним, она пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В связи с этим Орелстат организовал обучение сотрудников регионального управления ФСИН, назначенных переписчиками.

«Занятия проводятся с сотрудниками исправительных учреждений, — пояснили в пресс-службе ведомства. — В рамках обучения слушатели готовятся к проведению Всероссийской переписи населения-2020. В период с 15 октября по 14 ноября 2021 сотрудники уголовно-исполнительной системы будут переписывать осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы».

Кстати, ранее УФСИН уже называла цифры, которые могут косвенно иметь отношение к результатам переписи. Они были озвучены на заседании ведомственной коллегии, посвященной результатам работы за первую половину 2021 года. Согласно прозвучавшим тогда данным, среднесписочная численность лиц, отбывающих наказание в подведомственных подразделениях орловского УФСИН, по сравнению с первым полугодием 2020 года снизилась на 3,7 процента и составила 3478 осужденных.

«Подавляющее большинство содержащихся в исправительных учреждениях (2376 осужденных) среднего возраста – от 25 до 55 лет, 85 осужденных старше 60 лет», — сообщили ранее в УФСИН.

Тем временем, подготовку к переписи завершает и Орелстат. Как пояснили в этом учреждении, каждому переписчику для работы будет предоставлен переписной участок, на котором проживает приблизительно 550 человек. При входе в квартиру или дом переписчик обязан предъявить свое удостоверение вместе с паспортом по требованию опрашиваемого. В его обязанности входит обеспечение конфиденциальности собираемых и обрабатываемых сведений о населении.

«Кроме того, переписчику будет запрещено выполнять какие-либо иные функции, кроме установленных договором, а также запрещено распространять рекламную или иную продукцию и материалы, кроме выданных этим лицам Территориальным органом Росстата», — подчеркнули в Орелстате.

ИА «Орелград»