Десять процентов лучших школ страны обнаружили в Орле

Орловские школы вошли в топ-100 по подготовке будущих студентов.

Сразу 10 школ Орловской области оказались включены в национальный рейтинг 100 лучших школ года, составленный экспертами из агентства РАЭКС-Аналитика. Как уточнили в Орловском региональном центре качества образования, речь идет о семи школах областного центра (лицеи Орла №№ 1, 22 и 40, частная школа «Леонардо», гимназия №19, а также школы №№ 23 и 27) и трех города Ливны (гимназия города Ливны, лицей им. С.Н. Булгакова и школа №4). Они включены в сотню лучших по качественной подготовке будущих студентов.

«Только системная работа школы по развитию способностей талантливых и целеустремленных учеников дает возможность выпускникам успешно сдать ЕГЭ и поступить в ведущие вузы страны», – считает директор Орловского регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов.

Добавим, что в топ-3 рейтинга вошли Специализированный учебно-научный центр имени А. Н. Колмогорова, московский лицей «Вторая школа» и Челябинский физико-математический лицей №31. Всего в рамках своего анализа эксперты изучили 20 тысяч российских школ. А сам рейтинг базируется на оценке конкурентоспособности 220 тысяч выпускников. Основной критерий — доля одиннадцатиклассников, успешно поступивших в лучшие университеты России.

«Перечень базируется на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2019 и 2020 годов, — добавляют в Центре. — На положение учебных заведений влияло как количество зачисленных в вузы выпускников, так и то, на какой основе они учатся – на бюджетной или платной».

ИА «Орелград»