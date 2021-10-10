Орловец крупно пострадал из-за простого провода

Кража электропровода обернулась для мужчины уголовным делом.

Болховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Было установлено, что злоумышленник залез в чужой дом. Он улучил момент, когда внутри никого не было.

Поживиться, видимо, тоже было особо нечем. Как следует из материалов уголовного дела, домушник совершил кражу шара-светильника и электропровода длиной 25,25 метра. Причиненный хозяину дома материальный ущерб был оценен следствием всего лишь в 1036 рублей. Однако вину усугубило то, что вор незаконно проник в чужое жилище, неприкосновенность которого гарантирована Конституцией РФ.

Как сообщили в пресс-службе Болховского районного суда, в судебном заседании подсудимый свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Вероятно, это помогло ему избежать тюремного заключения. Однако от наказания он не ушел, и оно оказалось достаточно суровым. Приговором суда болховчанин был признан виновным в совершении указанного выше преступления и получил уголовный штраф в размере 100 рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»