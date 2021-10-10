Орловские чиновники откажутся от трат на себя и поддержат музеи

В Орловской области власти райцентра определились с новой политикой.

Администрация Болховского района Орловской области одной из первых в регионе утвердила документ, определяющий основные направления внутренней бюджетной политики на 2022-2024 годы. В соответствии с этим документом будет верстаться и бюджет района. Из преамбулы к нему следует, что бюджетная политика определяет основные ориентиры и стратегические цели. Авторы отмечают, что на фоне пандемии снизились темпы социально-экономического развития района. В связи с этим базовой задачей объявлено ограничение темпов роста бюджетных расходов, в том числе на содержание органов муниципальной власти.

В среднесрочной перспективе местные власти даже планируют выйти на бездефицитный бюджет. Документом предусмотрено введение режима экономного и рационального использования казенных средств. Для этого чиновники планируют отказаться от необязательных в текущей ситуации затрат. При этом режим жесткой экономии обещают обеспечить не только за счет прямого сокращения непервоочередных и неприоритетных расходов, но и за счет повышения эффективности использования средств.

«В связи с этим необходимо в кратчайший срок провести инвентаризацию расходных обязательств, пересмотрев сроки их реализации и объемы финансового обеспечения, а также отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной характер, — говорится в документе. — Принятие расходных обязательств должно осуществляться только при наличии соответствующих финансовых возможностей на весь период их действия и при условии тщательного анализа их ожидаемой эффективности».

Власти обещают, что режим жесткой экономии не отразится негативно на качестве предоставления гражданам муниципальных услуг. Более того, это качество планируется повысить «за счет применения современных методов предоставления муниципальных услуг и выполнения работ». Меры по развитию социальной сферы не должны при этом сводиться к механическому наращиванию расходов, говорится в документе.

Что касается основных направлений бюджетной политики, то они определены для каждой сферы отдельно. Например, в сфере культуры на трехлетний период приоритетами названы сохранение объектов культурного наследия Орловской области, совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания, поддержка и развитие музейной деятельности, а также обеспечение условий для художественного и народного творчества и совершенствование культурно-досуговой деятельности.

ИА «Орелград»