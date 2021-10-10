Орловских аудиторов наделили правом учреждать награды

В Орле расширили полномочия городской Контрольно-счетной палаты.

Соответствующее решение приняли депутаты Орловского горсовета. Они внесли достаточно много изменений в положение «О Контрольно-счетной палате города Орла». Поправки призваны привести муниципальную нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями федерального законодательства. В частности, документ дополнен новым пунктом. В соответствии с ним Контрольно-счетная палата получила право учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, а также их описания и рисунки, порядок награждения.

Кроме того, к принципу независимости, на котором базируется работа КСП, добавлен принцип открытости. Согласно обновленной версии документу, председатель КСП, его заместитель и аудиторы замещают муниципальные должности. Срок их полномочий устанавливается на 5 лет. Также по своему статусу при проведении внешнего муниципального финансового контроля сотрудники палаты наделяются полномочиями, правами, обязанностями и гарантиями, которые относятся к должности инспектора контрольно-счетного органа.

Перечень полномочий КСП изложен в новой редакции. В него включены такие полномочия, как проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, оценка эффективности управления муниципальной собственностью, оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот, контроль за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга и даже «участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции».

Появился в документе и еще один новый пункт. Согласно ему, руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать сотрудников КСП, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам и интернету. Также в отношении аудиторов введен новый запрет. Как и другим чиновникам, им запретили открывать и иметь счета и вклады, а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. Нельзя владеть и пользоваться и иностранными финансовыми инструментами.

ИА «Орелград»