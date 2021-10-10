Подарок в виде снаряда обернулся уголовным делом и судом

Под следствие попали оба участника «сделки» с боеприпасом.

Сразу два обвинительных приговора вынес Верховский районный суд Орловской области, оценивший одну, фактически, «сделку». Двое местных жителей, по отдельности, были обвинены органами предварительного расследования в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов. Одного из них признали виновным в незаконном сбыте снаряда, а другого – в его незаконном приобретении. На самом деле, история вышла довольно простая. Как установили следствие и суд, один из фигурантов оказался охотником за металлоломом. Он зарабатывает себе на жизнь тем, что ищет лом различных металлов и сдает его в приемный пункт. Для поисков у мужчины имеется металлоискатель. Однажды он отправился на поиски металла в окрестностях деревни, где живет. В одном месте металлоискатель подал характерный звуковой сигнал.

Затем мужчина при помощи штыковой лопаты выкопал находку. Это оказался снаряд времен Великой Отечественной войны. Вместо того, чтобы оставить снаряд на месте и сообщить о нем в полицию и МЧС, мужчина перенес его к себе домой, где украсил им крышу своего сарая. Вскоре о находке узнал односельчанин, который пришел в гости и начал уговаривать приятеля подарить снаряд ему. Последний согласился, то есть «черный копатель» подарил снаряд знакомому.

Тот спрятал его под деревом недалеко от своего дома. А вскоре снаряд нашла полиция, проводившая профилактическое мероприятие. Боеприпас был отправлен на экспертизу, которая показала, что он является пригодным для производства взрыва устройством. Это оказался артиллерийский калиберный 76-мм бронебойно-разрывной снаряд, содержащий разрывной заряд массой 65 граммов из прессованного бризантного взрывчатого вещества на основе гексогена.

Заключение эксперта привело к возбуждению уголовных дел в отношении обоих участников сделки дарения. Один из них сбыл, а другой приобрел запрещенное к свободному обороту на территории Российской Федерации взрывное устройство. В результате даритель получил наказание в виде лишения свободы на 1 год условно со штрафом в размере 8000 рублей. Второй фигурант, принявший снаряд в дар, получил наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы условно также со штрафом в размере 8000 рублей.

ИА «Орелград»