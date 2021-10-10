Региональный экологический надзор ввели в Орловской области

Следить за соблюдением экологических норм будут по-новому.

Положение о региональном государственном экологическом надзоре утвердило правительство Орловской области. Документом введены новые правила контроля за соблюдением обязательных требований в сфере охраны окружающей среды, включая требования, содержащиеся в разрешительных документах и установленные Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и других экологических законах. Должностными лицами, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных мероприятий, стали руководитель областного департамента надзорной и контрольной деятельности и его заместитель.

Главным новшеством, как и во всех других поднадзорных сферах, станет то, что так называемые объекты экологического контроля сначала оценят по степени риска причинения вреда. От степени риска будут зависеть количество и статус проверочных мероприятий. Грубо говоря, чем выше риск, тем строже контроль. Например, к категории умеренного риска отнесут объекты, на которых «осуществляется деятельность исключительно по транспортированию отходов производства и потребления».

Указанный выше департамент получил полномочия по проведению нескольких видов плановых надзорных мероприятий для всех, кроме низкого, категорий риска. Это может быть инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная или выездная проверка. В зависимости от присвоенной категории риска периодичность проведения плановых контрольных мероприятий составляет: для категории среднего риска – один раз в 4 года, для категории умеренного риска – один раз в 5 лет.

Задачей нового механизма является снижение административного давления и уход от практики массовых наказаний. Цель проекта заключается в повышении роли профилактики, хотя и наказания для нарушителей в прошлое не уйдут. Правительство также утвердило перечень индикаторов риска. Таковым, например, будет считаться информация о неблагоприятных метеорологических условиях, поступившая в обладминистрацию из службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ведь, грубо говоря, воздух могут испортить выбросы загрязняющих веществ какого-либо предприятия. Индикатором риска признано также получение от собственников водоемов и водопользователей информации об авариях и чрезвычайных ситуациях, которые могут угрожать или угрожают жизни и здоровью людей.

ИА «Орелград»