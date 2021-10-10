В Орле приставы и налоговики поспорили из-за денег должника

Спор двух ведомств дошел до арбитражного суда.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел довольно необычное дело по заявлению управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области к инспекции Федеральной налоговой службы по городу Орлу. Приставы просили о возврате ошибочно перечисленных денежных средств. В качестве третьего лица выступила женщина, деньги которой невольно стали одной из причин межведомственного спора. В суд она, правда, не явилась.

Из материалов следует, что в отношении указанной женщины возбуждено несколько исполнительных производств. Одно из них было возбуждено на основании судебного приказа орловского судебного участка. Оно касается взыскания налогов и сборов, включая пени, в размере 241 тысяча рублей. Взыскателем по нему является ИФНС по городу Орлу, которая и стала ответчиком. Другое исполнительное производство возбуждено на основании исполнительного листа, выданного судом Новосибирска. Последний распорядился обратить взыскание на заложенное имущество – квартиру в Орле. Задолженность по данному производству составляет 2,122 миллиона рублей.

В начале этого года заложенная квартира была продана с торгов, после чего на депозитный счет орловских приставов поступило чуть более 2,4 миллиона рублей. Спустя несколько дней приставы перевели 189 тысяч из указанной суммы налоговикам. А еще две недели спустя они направили в городскую ИФНС письмо, в котором указали, что деньги перечислили по ошибке, а также попросили их вернуть. Ошибка, по мнению приставов, заключалась в нарушении очередности при распределении денежных средств.

Налоговики возвращать деньги отказались, заявив, что «уточнение платежа повлечет за собой возникновение недоимки у налогоплательщика». Так дело и дошло до суда. Налоговики заявленные требования не признали, указав в своем отзыве, что спорные денежные средства не поступали в доход инспекции. Инспекция ими не пользовалась, не распоряжалась и не извлекала какой-либо иной выгоды, а сами спорные деньги были перечислены в счет погашения задолженности по обязательным платежам и уже зачислены в бюджетную систему Российской Федерации.

Изучив представленные доводы и материалы, арбитражный суд решил в удовлетворении исковых требований отказать. Он посчитал, что нарушений судебным приставом-исполнителем очередности удовлетворения требований взыскателей при распределении денежных средств допущено не было. Кроме того, по мнению суда, перечисление спорных денег на счет налоговой инспекции «не свидетельствует об отсутствии правовых оснований, а лишь указывает на избранный судебным приставом-исполнителем способ распределения взысканных в рамках сводного исполнительного производства денежных средств между взыскателями».

ИА «Орелград»