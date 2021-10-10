В Орле проведут выставку для посетителей категории 0+

Даже самых маленьких гостей готов принять краеведческий музей.

В Орловском краеведческом музее пройдет выставка «#ОрелТуристический». Как уточнили в этом учреждении, она будет приурочена к празднованию Всемирного дня туризма. Этот праздник был учрежден в 1979 году Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в целях пропаганды и развития туризма во всем мире. Выставка будет работать до конца октября 2021 года в залах краеведческого музея. Примечательно, что открыта она для абсолютно всех посетителей, поскольку возрастная категория для гостей мероприятия установлена как 0+.

Организаторами мероприятия, помимо музея, выступили областное управление культуры и архивного дела, региональный Туристский информационный центр и Союз мастеров-ремесленников Орла и Орловской области «Орловская Гильдия мастеров». Они сообщили, что на выставке будут представлены фотографии достопримечательностей региона, а также сувениры от «Орловской гильдии мастеров».

«Орловская область обладает огромным туристическим потенциалом, что обусловлено как географическими, так и историческими причинами, — говорят в краеведческом музее. — Туристам доступен широкий выбор направлений туризма: военно-патриотическое, активный отдых и рекреация, паломнический и религиозный, деловой, культурно-познавательный и событийный. Вне сомнения, яркая и наполненная событиями поездка в «Орловскую губернию» надолго останется в памяти гостей региона».

ИА «Орелград»