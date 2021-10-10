В Орле пустуют свыше 1000 рабочих мест для инвалидов

Работодатели создали на 20 процентов рабочих мест больше, чем требуется по квоте.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости проанализировал итоги регионального контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Напомним, в Орловской области работодателям, численность работников которых составляет от 35 до 100 человек, квота для приема на работу инвалидов установлена в размере 3 процента среднесписочной численности работников. Если работает свыше 100 человек, квота составляет 4 процента.

Согласно отчетным данным, представленным 880 работодателями, квотируемая база в Орловской области составляет 3278 рабочих мест. При этом в счет установленной квоты создано и выделено 3925 рабочих мест. Из них 2705 на сегодня являются занятыми, а 1220 – вакантными. Сведения о последних заявлены работодателями в центры занятости населения, информация об этих вакансиях содержится в областной базе данных. Именно эти места служба занятости в первую очередь предлагает орловцам с инвалидностью, желающим трудоустроиться.

Подсчитано, что ежегодно в регионе на указанные рабочие места трудоустраиваются в среднем около 500 инвалидов как по направлению службы занятости, так и самостоятельно. Например, в 2018 году в регионе было трудоустроено 542 инвалида, в 2019 году – 486, в 2020 году – 374, в январе-июле 2021 года – 247 инвалидов. «Таким образом, обязанности по созданию и выделению рабочих мест в соответствии с установленной квотой выполнены работодателями Орловской области на 119,7 процента», — резюмирует департамент.

Добавим, что в 2021 году законодательство о квотировании рабочих мест для инвалидов распространяется на 916 работодателей Орловской области. Судя по статистике, они все более ответственно подходят к выполнению данных требований закона. Так, в 2018 году количество выявленных административных нарушений правил квотировании по сравнению с 2017 годом снизилось на 50 процентов, а в 2019-2021 годах таких нарушений в ходе проведенных проверок вообще не было выявлено.

ИА «Орелград»