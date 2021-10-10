В Орле пустуют свыше 1000 рабочих мест для инвалидов

10.10.2021 | 9:00 Новости, Общество

Работодатели создали на 20 процентов рабочих мест больше, чем требуется по квоте.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости проанализировал итоги регионального контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Напомним, в Орловской области работодателям, численность работников которых составляет от 35 до 100 человек, квота для приема на работу инвалидов установлена в размере 3 процента среднесписочной численности работников. Если работает свыше 100 человек, квота составляет 4 процента.

Согласно отчетным данным, представленным 880 работодателями, квотируемая база в Орловской области составляет 3278 рабочих мест. При этом в счет установленной квоты создано и выделено 3925 рабочих мест. Из них 2705 на сегодня являются занятыми, а 1220 – вакантными. Сведения о последних заявлены работодателями в центры занятости населения, информация об этих вакансиях содержится в областной базе данных. Именно эти места служба занятости в первую очередь предлагает орловцам с инвалидностью, желающим трудоустроиться.

Подсчитано, что ежегодно в регионе на указанные рабочие места трудоустраиваются в среднем около 500 инвалидов как по направлению службы занятости, так и самостоятельно. Например, в 2018 году в регионе было трудоустроено 542 инвалида, в 2019 году – 486, в 2020 году – 374, в  январе-июле 2021 года – 247 инвалидов. «Таким образом, обязанности по созданию и выделению рабочих мест в соответствии с установленной квотой выполнены работодателями Орловской области на 119,7 процента», — резюмирует департамент.

Добавим, что в 2021 году законодательство о квотировании рабочих мест для инвалидов распространяется на 916 работодателей Орловской области. Судя по статистике, они все более ответственно подходят к выполнению данных требований закона. Так, в 2018 году количество выявленных административных нарушений правил квотировании по сравнению с 2017 годом снизилось на 50 процентов, а в 2019-2021 годах таких нарушений в ходе проведенных проверок вообще не было выявлено.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования